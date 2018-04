Powiedział też, że latem jednostki te zostaną włączone do greckiej floty. Potwierdził tym samym doniesienia dziennika "Kathimerini".

Według gazety dwie fregaty typu FREMM zostaną wydzierżawione na pięć lat, w oczekiwaniu na negocjowany obecnie zakup przez Ateny korwet Belharra.

Jak pisze "Kathimerini", umowa dowodzi francuskiego poparcia dla Grecji w związku ze sporami z Turcją o suwerenność na Morzu Egejskim, które ostatnio ożyły.

"Francja przekazała nam w leasing dwie fregaty" - oznajmił Kuwelis w Skai, dodając, że porozumienie zostało sfinalizowane podczas niedawnej rozmowy telefonicznej premiera Aleksisa Ciprasa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wiceminister nie przedstawił szczegółów transakcji. Kuwelis powiedział tylko, że trwają rozmowy między krajami na temat "zakupu dwóch innych fregat". Dzierżawa była jednak omawiana od jakiegoś czasu - dodał. "Grecja nie może brać udziału w wyścigu zbrojeń, ale musi wzmacniać swoje zdolności odstraszania" - tłumaczył.

Francuskie ministerstwo ds. sił zbrojnych nie odpowiedziało na prośby agencji AFP o komentarz w tej sprawie.

Projekt zakupu przez Ateny francuskich fregat został zamrożony po wybuchu kryzysu zadłużenia w Grecji i wprowadzeniu w jego wyniku cięć w budżecie obronnym. W 2013 roku oba kraje poinformowały, że omawiają dzierżawę dwóch fregat FREMM, ale rozmowy te nie zostały wówczas sfinalizowane.

Spór Grecji i Turcji dotyczy m.in. granic na Morzu Egejskim. Ankara i Ateny roszczą sobie prawa do niezamieszkanych wysp archipelagu Dodekanez. W styczniu 1996 roku w tej części Morza Egejskiego doszło do poważnego kryzysu, który omal nie doprowadził do konfliktu zbrojnego.

W połowie lutego w pobliżu wysepki Imia okręt patrolowy tureckiej straży przybrzeżnej staranował łódź greckiej straży przybrzeżnej, uszkadzając rufę jednostki. (PAP)

