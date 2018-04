Impreza pod nazwą „Smart City Katowice” to przedsięwzięcie samorządu Katowic, który wraz z organizacją Ogrody Przedsiębiorczości, przy współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), chce w ten sposób szukać rozwiązań dla miasta i Metropolii. Według wcześniejszych zapowiedzi mają być one m.in. prezentowane na grudniowym szczycie klimatycznym COP24.

Wydarzenie ma formułę trwającego dobę hackathonu - jak określa się kreatywne spotkania, podczas których specjaliści z różnych dziedzin wypracowują innowacyjne rozwiązania konkretnych problemów.

Zespoły tworzone przez m.in. programistów, przedsiębiorców, aktywistów społecznych i studentów spotkały się w piątek po południu w katowickim Rondzie Sztuki, aby rozpocząć trwającą dobę pracę nad poszukiwaniem rozwiązania problemu we wskazanej tematyce.

Członkowie zespołów mieli wcześniej możliwość zapoznania się z narzędziami i metodami tworzenia inteligentnego miasta. Uczestnikom udostępniono też nowoczesne rozwiązania, m.in. ze sztuczną inteligencją czy technologiami internetu rzeczy.

„Od władzy samorządowej i instytucji ochrony środowiska uczestnicy otrzymają ułatwiony dostęp do danych na temat pomiarów zanieczyszczeń, ruchu oraz związanych z gospodarką przestrzenną. Uczestnikom zostaną także zaprezentowane projekty antysmogowe, które planowane są w Katowicach, aby mieli możliwość połączenia ich z wypracowanymi przez siebie rozwiązaniami” - zapowiedział naczelnik wydziału obsługi inwestorów katowickiego magistratu Mateusz Skowroński.

Uczestnikom zapewniono m.in. różne narzędzia sztucznej inteligencji, środowisko IBM Cloud, sensory, rozwiązania internetu rzeczy, rozwiązanie masowego wysyłania wiadomości, Bank Danych Lokalnych (prowadzony i rozwijany przez Główny Urząd Statystyczny), dostęp do danych Geoportalu Województwa Śląskiego ORSIP, dostęp do danych pomiaru jakości powietrza czy danych o lokalach mieszkalnych w Katowicach i sposobach ich ogrzewania.

Udostępniony uczestnikom pakiet możliwości ma służyć do wypracowania nowatorskich, możliwych do wdrożenia pomysłów. Uczestnicy nie muszą podczas pracy przebywać w Rondzie Sztuki, choć zapewniono im tam do tego warunki, wraz z jedzeniem. Drużynom zapewniono też wsparcie specjalistów z zakresu technologii smart city lub rozwoju startupów.

Wyniki prac będą oceniane przez przedstawicieli władz samorządowych Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, funduszy inwestycyjnych i partnerskich firm związanych z tematyką smart city.

Na zakończenie wydarzenia odbędzie się luźna prezentacja wypracowanych pomysłów i rozwiązań. Członkowie jury będą odwiedzać poszczególne zespoły na ich "stoiskach". Zespoły będą wtedy mogły porozmawiać z jury i zaprezentować swoje koncepcje. Oceniane będą przede wszystkim innowacyjność i możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań.

Jury wybierze kilka projektów, mających największy potencjał wdrożeniowy. Wygrany zespół otrzyma szansę na finansowanie swojego pomysłu i wsparcie merytoryczne.

Organizatorzy imprezy zapowiadali ją jako okazję do przygotowania pomysłów i rozwiązań, które będą prezentowali gospodarze grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP-y (Conference of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej.

Według szacunków resortu środowiska na katowicki szczyt może przyjechać ponad 30 tys. osób reprezentujących blisko 200 państw świata. Oprócz przywódców państw, prezydentów, premierów czy ministrów, będą to przedstawiciele biznesu, finansjery oraz licznych organizacji ekologicznych.

W Katowicach w grudniu br. odbędą się 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).(PAP)

