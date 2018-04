Szydło: "Apeluję do protestujących w Sejmie o zaufanie i powrót do domów"

Źródło: PAP

Od piątku w resorcie rodziny i pracy trwają prace nad projektem w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych; zostanie on przygotowany najszybciej, jak to możliwe - mówiła w sobotę wicepremier Beata Szydło. Zaapelowała do osób protestujących w Sejmie o zaufanie i powrót do domów.