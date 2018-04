Podlaskie: Ok. 60 rolników chce wydzierżawić swoje łąki na potrzeby żubrów

Źródło: PAP

Ok. 60 rolników zainteresowanych jest oddaniem w dzierżawę łąk na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, by mogły z nich korzystać żubry. Rolnicy dostaną pieniądze m.in. za to, że na łąkach pozostawią siano, z myślą o zimowym menu tych zwierząt.