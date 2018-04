Litwa: Na ulice Wilna wyjechały nowe autobusy Solaris Urbino

Źródło: PAP

Na ulice Wilna w sobotę wyjechały pierwsze nowe autobusy Solaris Urbino wielkopolskiej firmy Solaris. Do jesieni bieżącego roku po litewskiej stolicy będzie jeździło 150 takich autobusów, a do końca roku dołączy do nich 41 trolejbusów Solaris Trollino 12.