Na konferencji prasowej we Wrocławiu zorganizowanej wspólnie z popieranym przez PO kandydatem na prezydenta Wrocławia europosłem Kazimierzem M. Ujazdowskim Schetyna zapowiedział, że projekt reformy ustroju i rozwoju samorządności przygotuje właśnie Ujazdowski.

"Temu poświecimy specjalny gabinet cieni, który zorganizujemy we Wrocławiu 13 czerwca. Na nim przedstawimy zarys i koncepcje zmian, które będziemy podejmować już po wyborach. Zaprosimy też ekspertów, profesorów prawa, którzy będą chcieli i mogli nam pomóc w budowaniu nowej Rzeczypospolitej" - powiedział Schetyna.

Ujazdowski przedstawił siedem elementów programu, który nazwano Aktem Odnowy Rzeczpospolitej.

Znalazły się w nim punkty: odbudowa niezależności Trybunału Konstytucyjnego; usunięcie wszystkich skutków centralizmu i szkód wyrządzonych samorządowi terytorialnemu; wprowadzenie pakietu demokratycznego w parlamencie; przywrócenie Krajowej Radzie Sądownictwa statusu zgodnego z Konstytucją RP; budowę służby cywilnej i ochronę niezależności urzędników przed naciskami politycznymi; budowę niezależnych i pluralistycznych mediów publicznych; wprowadzenie merytorycznych i przejrzystych zasad oraz jawności w obsadzie zarządów i rad spółek z kapitałem publicznym.

"Przywrócimy rządy prawa i naprawimy Rzeczpospolitą. Prawo i Sprawiedliwość nie tylko zniszczyło demokrację konstytucyjną, ale zbudowało system władzy monopolistycznej i nieefektywnej, władzy niekompetentnej i nieempatycznej, niezdolnej do rozwiązywania palących problemów społecznych" - powiedział Ujazdowski.

Ujazdowski podkreślił, że celem jest skupienie wszystkich środowisk opozycyjnych w Polsce.

„Chcemy, by wszystkie środowiska opozycyjne skupiły się wokół planu rekonstrukcji, odbudowy rządów prawa i odnowy Rzeczpospolitej. Chodzi także o to, byśmy mieli państwo obywatelskie zdolne do rozwiązywania problemów społecznych” - powiedział europoseł.

Ujazdowski jest europosłem wybranym z list wyborczych PiS. Przed laty był też wiceprezesem tej partii, a wystąpił z niej w styczniu 2017 r.

