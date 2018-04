Wizyta ministra rolnictwa w regionie świętokrzyskim odbywa się w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna". Podczas spotkania z mieszkańcami Waśniowa (powiat ostrowiecki) Jurgiel zaznaczył, że "za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich odpowiada cały rząd Prawa i Sprawiedliwości, co przekłada się na projekty dotyczące polskiej wsi w działalności innych ministrów, m.in. gospodarki, infrastruktury czy energii". "W każdym z tych resortów są zapisane, również dzięki moim wnioskom, działania, które dotyczą rozwoju obszarów wiejskich" – zapewnił.

Minister podkreślił, że polityka rolna realizowana jest przez resort w kilku obszarach. Pierwszy dotyczy obrotu ziemią. "To bardzo ważna rzecz, którą podkreślaliśmy podczas kampanii wyborczych(…). Podjęliśmy działania, które miały zahamować zjawisko wypływu ziemi przez tzw. słupy za granicę czy też lokalizacji nieprzemyślanych inwestycji na obszarach wiejskich. Przyjęliśmy ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi na pięć lat. Zmieniliśmy także ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego" – przypomniał Jurgiel.

Dodał, że zdaniem resortu ziemia w Polsce powinna być w rękach rolników indywidulnych. "W Polsce jest kilkaset dzierżaw ziemi po 500, tysiąc i 1500 ha. Po zakończeniu tych dzierżaw tę ziemię chcemy sukcesywnie przekazywać rolnikom" – zapewnił.

Jako drugi obszar, na którym koncentrują się działania, wymienił poprawę opłacalności produkcji rolnej. "To jedna z głównych barier hamujących rozwój rolnictwa. Nasze działania powinny prowadzić do tego, aby nasze produkty były konkurencyjne z produktami innych państw. Obejmują one finansowanie ze środków europejskich i krajowych. Ważne jednak są też rozwiązania legislacyjne, nad którymi cały czas pracujemy" – podkreślił minister.

Zaznaczył, że polityka rolna rządu ma też na celu poprawę pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. "Tutaj przyjęliśmy pakiet ustaw oczekiwanych od wielu lat. Po pierwsze - sprawa sprzedaży detalicznej. W Polsce jest cały system możliwości sprzedaży do konsumenta końcowego, sprzedaż detaliczna czy też bezpośrednia. Ustawa o nieuczciwej konkurencji, ustawa o znakowaniu "Produkt polski" czy o spółdzielniach rolników. Cały ten pakiet umożliwia organizacyjne działania, które powodują, że ta wartość dodana nie jest przechwytywana przez pośredników" – powiedział Jurgiel.

"Kolejne działania w tym obszarze to środki krajowe, które przeznaczamy na wsparcie opłacalności produkcji rolnej. Przede wszystkim podnieśliśmy z 200 mln do 900 środki na ubezpieczenie upraw i zwierząt. Mamy też niezbędne środki na niskoprocentowe kredyty, których stopa procentowa będzie obniżona. Takie rozporządzenie już przygotowuję. Do sejmu została skierowana też ustawa o pomocy zadłużonym gospodarstwom. Przewiduje ona cztery możliwości interwencji w przypadku osób, które popadają, często nie ze swojej winy, w kłopoty finansowe" – wyliczał minister.

Zapewnił, że wszystkie te projekty mają na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. "Obiecywaliśmy to podczas kampanii wyborczych i słowa dotrzymujemy" – podsumował Jurgiel.

Po południu szef resortu rolnictwa spotka się z mieszkańcami Mniowa (powiat kielecki).

14 kwietnia podczas konwencji PiS "Polska jest jedna" premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka działąń, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie funduszu dróg lokalnych. Wicepremier Beata Szydło anonsowała premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka i wsparcie kulturalnej aktywności seniorów w mniejszych ośrodkach przed każdym rokiem szkolnym.

W ramach kampanii "Polska jest jedna" w woj. świętokrzyskim ma się odbyć 25 spotkań z politykami PiS. W maju do Kielc ma przyjechać premier Mateusz Morawiecki.