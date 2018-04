Stany Zjednoczone powinny pozostać przy międzynarodowym porozumieniu zawartym z Iranem w 2015 roku tak długo, jak długo nie ma lepszej opcji - podkreślił Macron.

Prezydent USA Donald Trump zagroził wycofaniem swego kraju z tego układu i zażądał od państw, które go sygnowały wraz z USA - Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec - by do połowy maja doprowadziły do jego daleko idącej modyfikacji.

Stany Zjednoczone i Francja będą miały "bardzo ważną rolę do odegrania" w Syrii po zakończeniu tamtejszego konfliktu, polegającą na odbudowie i stabilizowaniu kraju; jeśli wojska innych państw wycofają się stamtąd zbyt szybko, Iran, który jest najważniejszym regionalnym sojusznikiem reżimu prezydenta Baszara el-Asada, przejmie kontrolę w Syrii - dodał Macron.

Trump zapowiedział, że w najbliższej przyszłości wycofa amerykański kontyngent z Syrii.

Macron będzie w Waszyngtonie od 23 do 25 kwietnia; dla Trumpa będzie to pierwsza wizyta państwowa jego kadencji.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian, który bierze udział w spotkaniu szefów dyplomacji G7 w Toronto, przygotowuje grunt pod rozmowy Macrona w Waszyngtonie na temat Iranu.

W niedzielę Le Drian będzie rozmawiał o porozumieniu z Teheranem oraz negocjacjach z Koreą Północną z pełniącym obowiązki sekretarza stanu USA Johnem Sullivanem oraz ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Niemiec - Borisem Johnsonem i Heiko Maasem.

W USA francuski prezydent wraz z pierwszą damą, jeszcze przed oficjalną kolacją w Białym Domu, będzie przyjęty na obiedzie przez Donalda i Melanię Trumpów w Mount Vernon w Wirginii - w majątku Jerzego Waszyngtona.

Biały Dom ogłosił, że zaproszenie do Mount Vernon ma stanowić hołd dla Francji, która była pierwszym sojusznikiem Ameryki.

Na Kapitolu Macron wygłosi po angielsku przemówienie podczas połączonej sesji obu izb Kongresu.

Tylko jeden francuski prezydent - Valery Giscard d'Estaing - wygłosił w Kongresie przemówienie po angielsku, o którym "Washington Post" napisał wówczas, że "było zrozumiałe, pomimo akcentu" prezydenta.

Trump był w 2017 roku gościem honorowym we Francji podczas Dnia Bastylii i od tego czasu relacje obu prezydentów są poprawne, mimo różnych stanowisk Paryża i Waszyngtonu w takich właśnie sprawach jak porozumienie z Iranem czy polityka klimatyczna.

>>> Czytaj też: Kuba jak PRL. To finał epoki Castro [WYWIAD]