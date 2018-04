Szef rządu mówił na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Łukowa (woj. lubelskie), że zdaje sobie sprawę, jak głębokie są potrzeby osób niepełnosprawnych.

"Chociaż trzeba podkreślić, że nasz rząd, nasz obóz polityczny przeznaczył o miliard 100 milionów zł więcej niż nasi poprzednicy na wsparcie osób niepełnosprawnych" - mówił. "Renta socjalna, która przez cztery lata rządów naszych poprzedników podniesiona została łącznie o 68 zł, w ciągu jednego roku naszych rządów podniesiona została o prawie 100 zł. Jest tutaj wyraźna różnica" - dodał.

Podkreślił jednocześnie, że osoby niepełnosprawne muszą mieć jak najszersze wsparcie i rząd PiS będzie do tego dążyć.

"Chcemy rentę socjalną podnieść do poziomu renty minimalnej. To jest koszt ok. 600 mln zł, to jest dodatkowe przekazanie środków dla tych rodzin w wysokości 167 zł, żeby do poziomu renty minimalnej dojść" - oświadczył.

