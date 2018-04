Soho Development wydłużyło okres wyłączności negocjacyjnej dla White Star RE



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Soho Development przedłużyło do 20 kwietnia 2018 r. okresu wyłączności negocjacyjnej dla White Star Real Estate w zakresie nabycia nieruchomości należących do spółki kontrolowanej Fabryka PZO, poinformowała spółka.

"Zarząd informuje, iż aktualnie strony kontynuują współpracę i działania w celu ostatecznego sfinalizowania transakcji. Upływ okresu wskazanego w raporcie bieżącym nr 33 nie będzie miał negatywnego wpływu na te działania" - czytamy w komunikacie.

Spółka przekaże niezwłocznie informacje w razie sfinalizowaniu ostatecznej transakcji, podsumowano.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)