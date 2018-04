Libet spodziewa się wzrostu rynku kostki brukowej o kilka proc. w 2018 r.



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Libet ocenia, że producenci kostki brukowej odczują wzrost popytu w bieżącym roku, a sam rynek może zwiększyć się nawet o kilka procent rok do roku, poinformował prezes Thomas Lehmann.

"Obserwujemy zauważalną poprawę koniunktury na polskim rynku budowlanym. Jest to związane z silnym wzrostem gospodarczym w naszym kraju, stymulującym zarówno publiczne, jak i prywatne inwestycje. Tylko w 2017 r. produkcja budowlano-montażowa w Polsce zwiększyła się o 12%, podczas gdy w 2016 r. odnotowała 14-proc. spadek. Sytuacja ta napawa optymizmem, tym bardziej, że w styczniu br. odnotowano prawie 35-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. W związku z tym, w 2018 r. spodziewamy się większego zainteresowania również kostką brukową. Wedle naszych szacunków, zapotrzebowanie na nią w może rosnąć nawet o kilka procent rok do roku" - powiedział Lehmann, cytowany w komentarzu.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, w 2017 r. wydano w Polsce 102,2 tys.pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, a kolejne 3,3 tys. zaczęto budować na podstawie zgłoszenia. Łączna liczba nowych inwestycji wyniosła 105,5 tys., co stanowi ok. 9-proc. wzrost w porównaniu do 2016 r. Zdaniem zarządu Libetu, dotychczasowa duża dynamika w sektorze produkcji budowlano-montażowej nie przełożyła się jednak w znaczącym stopniu na ożywienie na rynku kostki brukowej. Jako główny powód wskazywany jest stopień zaawansowania inwestycji infrastrukturalnych, w których produkty brukarskie, wykorzystywane są do wykończeń i kupowane na końcowych etapach realizacji inwestycji. Według Libetu, producenci kostki brukowej odczują wzrost popytu dopiero w 2018 r., podano również.

Spółka zwraca przy tym uwagę na rosnącą liczbę i postępujący stan zaawansowania realizowanych inwestycji publicznych. Zdaniem Libetu, kumulacja inwestycji będzie sprzyjać równomiernemu rozwojowi największych uczestników rynku budowlanego. Jednocześnie spółka zwraca uwagę na rosnące ceny materiałów, na które mają wpływ m.in. wyższe koszty transportu w 2018 r.oraz ryzyko podniesienia cen usług w branży, wynikające z sukcesywnego spadku liczby wykwalifikowanych pracowników i wzrostu ich wynagrodzeń.

"Deweloperzy, którzy rozważają budowę domu powinni przemyśleć zaopatrzenie się w materiały budowlane już teraz. Wszystko wskazuje na to, że ich ceny będą rosły. Najmocniej mogą to odczuć podmioty zajmujące się budownictwem infrastrukturalnym, bo w tym segmencie wzrosty będą najbardziej widoczne. Wiele mniejszych podmiotów stanie przed wyborem upadłości lub podniesienia ceny usług, co może w ich przypadku doprowadzić do utraty zleceń" - podsumował Lehmann.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

