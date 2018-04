"Komisja ma obowiązek sprawdzić, czy pożyczki udzielane przedsiębiorstwom przez państwa członkowskie są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Zbadamy, czy tak jest w przypadku Alitalii" - powiedziała w poniedziałek unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager.

Alitalia to włoskie linie lotnicze należące do konsorcjum Compagnia Aerea Italiana - CAI (51 proc. udziałów) oraz Etihad Airways (49 proc. udziałów). Przewoźnik od kilku lat znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. 24 kwietnia 2017 roku personel Alitalii odrzucił plan cięcia kosztów, w wyniku czego udziałowcy zdecydowali się nie dostarczać liniom dodatkowych środków finansowych.

W następstwie tego Alitalia została objęta tzw. nadzwyczajną administracją w ramach włoskiej ustawy o bankructwie. By zapewnić jej finansowanie, włoski rząd w maju 2017 roku udzielił pożyczki Alitalii w wysokości 600 mln euro, a w październiku 2017 roku pożyczono liniom dodatkowo 300 mln euro.

W styczniu 2018 roku Włochy notyfikowały KE całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 900 mln euro. Ich zdaniem była to forma pomocy na ratowanie spółki w ramach unijnych zasad pomocy państwa. Notyfikacja była następstwem wielu skarg dotyczących pożyczki, otrzymanych przez KE w 2017 roku.

KE zbada, czy pożyczka jest zgodna z unijnym zapisami dotyczącymi pomocy publicznej. Ma m.in. obawy, że czas trwania pożyczki, od maja 2017 roku do co najmniej grudnia 2018 roku, przekracza dozwolony unijnymi regulacjami maksymalny okres sześciu miesięcy na taką pomoc. Ponadto KE ma wątpliwości, czy pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum.