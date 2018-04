Liczba ofert pracy na Pracuj.pl wzrosła o 6% r: r do 146,7 tys. w I kw. br.



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Na portalu Pracuj.pl opublikowano 146 705 ofert pracy w I kw. 2018 r. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców o 6% w ujęciu r/r, wynika z raportu Pracuj.pl "Rynek pracy specjalistów w I kw. 2018 roku".

"Na rynku najczęściej poszukiwani byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. Największy wzrost liczby ofert odnotowano w przypadku zawodów technicznych. Wśród regionów liderem jest województwo mazowieckie - pochodziło stamtąd co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl. Za nim znalazły się województwa: dolnośląskie, małopolskie i śląskie." - czytamy w komunikacie.

Z analizy ogłoszeń opublikowanych przez pracodawców na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników w I kw. 2018 r. widoczne było w firmach z branży handel hurtowy i sprzedaż B2B - (12%), bankowość/ ubezpieczenia/ finanse/ ekonomia/ księgowość - (10%), z branży IT oraz internet/ telekomunikacja/ e-Commerce/ nowe media (8%) oraz handel detaliczny/ sprzedaży B2C, produkcji FMCG i dóbr użytkowych oraz przemyśle ciężkim i chemicznym (wszystkie po 7%).

"Specjalizacje o najwyższej liczbie ofert nie wiązały się jednak jednocześnie z największym wzrostem zapotrzebowania. Można było go zaobserwować natomiast w przypadku pracowników o specjalizacjach technicznych. Aż o 41% w stosunku do I kwartału 2017 roku wzrosła liczba ofert dla specjalistów od budownictwa, o 29% - inżynierów, 25% - ekspertów od produkcji, a o 23% - logistyków. Spośród branż o największej liczbie ofert pracy duży wzrost w stosunku do I kwartału 2017 odnotowała obsługa klienta (17%)" - czytamy dalej.

Raport wykazał, że pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży - 34% skierowanych ofert, specjalistów obsługi klienta -23%, specjalistów IT -15% oraz finansów - 14% i inżynierów - 12%.

Z raportu wynika, że najczęściej poszukiwaną grupą ekspertów są specjaliści średniego szczebla - skierowanych było do nich 71% ofert pracy zamieszczonych na portalu Pracuj.pl w I kw. br.

"Uwagę zwracają istotne wzrosty w kilku grupach zawodowych. Pierwszym z nich jest rosnące zapotrzebowanie na specjalizacje techniczne. Tłumaczyć je może dobra kondycja np. firm produkcyjnych. Według GUS w styczniu i lutym 2018 w obszarze produkcji przemysłowej Polska odnotowała aż 8-procentowy wzrost w stosunku do tego samego okresu przed rokiem. To kolejne potwierdzenie faktu, że bardzo ważną rolę w najbliższych latach będzie pełnić wsparcie kształcenia zawodowego oraz na kierunkach ścisłych, przeciwdziałającego rosnącym tzw. lukom kompetencyjnym" - ocenił dyrektor zarządzający Pracuj.pl. Rafał Nachyna, cytowany w komunikacie.

Pracuj.pl to polski serwis rekrutacyjny. Portal powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem marek na rynku rekrutacji online w Polsce i na Ukrainie.

