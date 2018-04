RYNEK WALUTOWY

Konrad Ryczko z DM BOŚ uważa, że złoty - do czwartkowego posiedzenia EBC - będzie zależny od nastrojów wokół walut rynków wschodzących. Jego zdaniem, EUR/PLN może wrócić poniżej 4,20.

"W szerszym ujęciu wycena PLN zależna będzie w dalszym stopniu od nastrojów wokół rynków EM, a te warunkowane są przez ruchy na FI oraz oczekiwania co do zbliżającego się EBC. (...) Z rynkowego punktu widzenia wydaje się, iż wzrost z okolic 4,15 EUR/PLN do obecnych 4,20 PLN przy dużej dynamice impulsu nosi pewne znamiona przereagowania i (kurs - PAP) ma potencjał powrotu do okolic 4,1860-4,1950 PLN" - napisał analityk w porannej nocie.

Odreagowania poniedziałkowych wzrostów na eurozłotym spodziewają się analitycy Banku Millennium.

"Eurodolar konsekwentnie realizuje rozpisany analizą techniczną scenariusz spadków, choć w naszej ocenie wczorajsze dotarcie kursu do poziomu 100-dniowej średniej ruchomej, czyli bariery 1,2197 powinno wygenerować dziś korekcyjny ruch wzrostowy. (...) Odreagowania po wczorajszym niezwykle dynamicznym ruchu spodziewamy się także po notowaniach pary EUR/PLN" - napisali w raporcie.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem ekspertów PKO BP, fundamenty dla polskiego rynku długu wciąż pozostają solidne.

"Lokalny rynek jest w dalszym ciągu wspierany przez solidną sytuację fiskalną, gdzie po marcu została zanotowana nadwyżka na poziomie 3,1 mld PLN. Poprawa wskaźników dyscypliny fiskalnej była w ostatnim czasie jednym z argumentów za podniesieniem perspektywy oceny kredytowej przez agencję S&P, co wzmacnia polskie instrumenty dłużne" - napisali w porannej nocie.

"Ponadto utrzymywanie się nadwyżki budżetowej może prowadzić do redukcji potrzeb pożyczkowych brutto, co może pociągnąć za sobą również zmniejszenie podaży na najbliższej aukcji papierów skarbowych do poziomu ok. 6-7 mld PLN (z maksymalnych 8mld PLN). Lokalna sytuacja makro może przemawiać za utrzymaniem się wąskich spreadów obligacji polskich do zagranicznych" - dodali.