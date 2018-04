Krzysztof Andrulewicz został powołany na prezesa Archicomu



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Dorota Jarodzka-Śródka złożyła rezygnację ze stanowiska prezesa Archicomu, wyrażając przy tym wolę dalszego pozostania w zarządzie na stanowisku wiceprezesa, poinformowała spółka. Jednocześnie na posiedzeniu rady nadzorczej Krzysztof Andrulewicz został powołany na prezesa zarządu. Ponadto do składu zarządu powołano Krzysztofa Suskiewicza, powierzając mu funkcję członka zarządu spółki.

"Zgodnie z podjętymi przez radę nadzorczą uchwałami powołane osoby obejmą swoje funkcje w zarządzie Archicom S.A. od 10 maja 2018 r. i wejdą w skład zarządu powołanego na wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się 13 kwietnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Krzysztof Andrulewicz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Od 2003 r. związany był ze spółką Skanska, gdzie od 2009 r. pełnił funkcję prezesa zarządu, a wcześniej wiceprezesa Skanska odpowiedzialnego za budownictwo kubaturowe na terenie całego kraju. Zasiadał w radach nadzorczych rożnych spółek koncernu na całym świecie. Był wcześniej także prezesem spółek budowlanych z grupy Budexpol we Wrocławiu. Współzałożyciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, inicjatywy prywatnych przedsiębiorstw zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w tej branży, pierwszy prezydent Porozumienia w latach 2011-2013, podano również.

"Krzysztof Suskiewicz z branżą deweloperską związany jest od 25 lat. W latach 1996-2000 pełnił funkcję prezesa zarządu bankowych spółek deweloperskich Pekao Development i PKO Nieruchomości. Od 2000 roku prezes zarządu mLocum SA, spółki deweloperskiej wchodzącej w skład grupy kapitałowej mBanku, która po zmianach właścicielskich od 03.01.2018 działa pod firmą Archicom Polska SA. Od 2005 do 2011 roku przewodniczący rady nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom. W latach 2002-2003 członek rady, a od 2003 roku do chwili obecnej członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich" - czytamy dalej.

Suskiewicz nadal będzie sprawował funkcję prezesa zarządu Archicom Polska. Ponadto Krzysztof Suskiewicz posiada akcje w spółce Archicom Polska, podano także.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)