Warimpex kupuje biurowiec B52 Office w Budapeszcie



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs nabył biurowiec B52 Office w Budapeszcie i spodziewa się, że zakończenie transakcji nastąpi przed końcem II kwartału, podała spółka. Cena nie została ujawniona.

"Cieszymy się z poszerzenia naszego portfolio nieruchomości biurowych o obiekt już w całości wynajęty, a więc taki, który będzie generował wpływy od zaraz. Jest to zgodne także z naszą strategią, zakładającą sukcesywne zwiększanie przepływów pieniężnych po sprzedaży części naszego portfolio w ubiegłym roku. Rynek powierzchni biurowych w Budapeszcie rozwija się doskonale - popyt na biura położone w centralnej, dobrze skomunikowanej lokalizacji jest duży, a współczynnik pustostanów jest w tej chwili rekordowo niski. Dlatego dostrzegamy w Budapeszcie ogromny potencjał w tym obszarze" - powiedział prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Biurowiec klasy A znajduje się w centrum lewobrzeżnej części miasta Peszt przy Baross utca 52. Wybudowany na początku lat 2000., w latach 2012 - 2016 został poddany gruntownej modernizacji. Na łącznej powierzchni ponad 5 200 m2 obiekt oferuje biura z możliwością elastycznego układu pomieszczeń na siedmiu kondygnacjach oraz na parterze. W budynku znajduje się parking podziemny oraz parking zewnętrzny na dziedzińcu. W sumie do dyspozycji jest 26 miejsc parkingowych. Obecnie obiekt jest w całości wynajęty – umowy najmu będą obowiązywały także po zakończeniu transakcji zakupu, podano także.

Niezależnie od kupna biurowca B52 Office Warimpex zawarł w marcu porozumienie w zakresie sprzedaży działki budowlanej o powierzchni ponad 3 000 m2, położonej również w Budapeszcie. Zakończenie tej transakcji ma nastąpić w II kwartale. Kupujący to Stonehill we współpracy z IC Campus, obie renomowane, międzynarodowe firmy deweloperskie zajmujące się realizacją domów akademickich, czytamy dalej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie.

