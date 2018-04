B. Millennium chce utrzymać sprzedaż kredytów hipotecznych wys. 250 mln zł mies.



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje utrzymania sprzedaży kredytów hipotecznych i gotówkowych na poziomie 250 mln zł miesięcznie w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

"Ten trend w kredytach hipotecznych trwa od trzech kwartałów i oczekujemy, że utrzymamy te same trendy w kolejnych kwartałach. Jeśli chodzi o gotówki, to jest to dla poziom dla nas. Naszym zamiarem byłoby uzyskiwanie takich poziomów nadal" - powiedział prezes podczas konferencji prasowej.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 748 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 756 mln zł w IV kw. i 725 mln zł w III kw. 2017 r.

Sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła do 769 mln zł w I kw. br. wobec 575 mln zł w IV kw. i 599 mln zł.

"Mamy 3 tys. ludzi w sprzedaży, wydaje się, że mamy właściwy produkt. 80% tych osób, którym sprzedajemy pożyczki gotówkowe ma relacje z nami od ok. jednego roku, wiemy jak żyją i zachowują się. Chcemy utrzymać obecne poziomy ryzyka zarówno w kredytach hipotecznych jak i gotówkowych" - podkreślił.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)