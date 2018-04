To plan miliardera Li Shufu, który zbił fortunę na rozwoju firmy Geely Group. Następnie wszedł w posiadanie Volvo Cars, brytyjskiego Lotusa, firmy Black Cabas oraz największego udziału w Daimler AG. Państwo Środka chce dołączyć do trzech największych branżowych potęg, czyli USA, Niemiec i Japonii.

- Chcę, aby cały świat usłyszał kakofonię dźwięków wydobywających się z samochodów Geely i innych wyprodukowanych w Chinach. Marzeniem Geely jest stanie się globalną firmą. Aby to zrobić, musimy wydostać się z kraju – powiedział Li.

Nie jest osamotniony. Co najmniej czterech chińskich producentów samochodów oraz trzy znajdujące się w rękach Chin startupy (SF Motors Inc., NIO oraz Byton) planują od przyszłego roku sprzedaż samochodów w USA. W tym samym czasie firma BYD Co. (wspierana przez Warrena Buffeta) buduje autokary elektryczne w Kalifornii, Baidu Inc. współpracuje z firmami Microsoft Corp., TomTom NV oraz Nvidia Corp. nad technologią autonomicznej jazdy, natomiast mająca siedzibę w Pekinie firma TuSimple Inc. testuje sprzęt wykorzystywany w procesie rozwoju tej technologii w Arizonie.

Branża przygotowuje się na więcej wstrząsów, ponieważ Chiny ujawniły dwudziestoletnią strategię, która zakłada dużą akwizycyjną aktywność na rynkach zagranicznych. Doprowadzi to też do większego otwarcia chińskiego rynku na takie firmy jak Volkswagen AG czy Ford Motor Co.

Państwo Środka chce dokonać na rynku motoryzacyjnym ekspansji, jaka stała się jego udziałem na rynku producentów smartfonów. W zeszłym roku 3 z 5 największych producentów zestawów słuchawkowych do tego typu urządzeń pochodziło z Chin.

Pekin dba nie tylko o główny segment rynku. Troszczy się w równie dużym stopniu o przejęcia udziałów w firmach produkujących samochodowe części, produkcję baterii do aut elektrycznych oraz zapewnienie sobie dostępu do metali, które gwarantują tym bateriom żywotność.

Chiny biorą także udział w wyścigu o wprowadzenie na drogi autonomicznych aut. Baidu i Tencent są głównymi konkurentami takich firm jak Waymo (należące do firmy Alphabet Inc.) oraz Uber Technologies Inc.

