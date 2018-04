"Łącznie w tym roku rynek może wzbogacić się o 355 600 m2 w ramach centrów handlowych. Największym planowanym do oddania do użytku w 2018 r. będzie Forum Gdańsk, które zaoferuje 62 000 m2 GLA oraz Libero w Katowicach – 45 000 m2 GLA" - powiedziała Tarajko-Bąk, cytowana w komunikacie.

Pod koniec marca 2018 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła 13,8 mln m2, z czego 9,9 mln m2 przypadało na 411 centrów handlowych. W I kw. 2018 r. otworzyły się trzy nowe centra handlowe. Są to: Gemini Park w Tychach (36 600 m2), Galeria Wiatraczna w Warszawie (11 000 m2) i Galeria Piastova w Gnieźnie (8 000 m2). Łącznie w pierwszych trzech miesiącach rynek urósł o 55 600 m2, podano także.

W tym roku na rynek trafi szereg projektów w mniejszych miastach - m.in. Color Park w Nowym Targu (27 000 m2), Nowa Stacja w Pruszkowie (27 000 m2), Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu (23 000 m2), Galeria Winiary w Gnieźnie (15 000 m2), Galeria Hosso w Świebodzinie (12 000 m2), oraz Galeria Stela w Cieszynie (11 300 m2).

"Warto zaważyć, że na znaczeniu nadal zyskują projekty wielofunkcyjne. Dotyczy to zwłaszcza stołecznego rynku z takimi inwestycjami jak np. EC Powiśle, Koneser, CEDET, Centrum Marszałkowska, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy czy Browary Warszawskie. Rośnie też popularność sektora gastronomicznego, co związane jest z kształtowaniem się ciekawych lokalizacji typu Hala Koszyki, Soho Factory, Hala Gwardii w Warszawie, czy łódzkiego Monopolis i Off Piotrkowska" - skomentowała dyrektor w dziale wynajmu powierzchni handlowych w JLL Edyta Potera.

