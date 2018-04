"El Pais": Ruchy wypierają tradycyjne partie w UE

Źródło: PAP

Dziennik “El Pais” ocenia we wtorek, że we współczesnej, ogarniętej kryzysem UE lepiej niż klasyczne partie odnajdują się ruchy polityczne. Do głosu coraz częściej dochodzą nowe formacje wyłamujące się z tradycyjnego podziału na lewicę i prawicę - czytamy.