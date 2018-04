We wtorek miedź na LME zwyżkowała o 70 USD do 7.013,00 USD za tonę, a dzień wcześniej straciła 48 USD do 6.944,00 USD za tonę.

We wtorek notowaniom metalu pomogły komentarze władz koncernu Freeport-MacMoRan, które oceniają, że trudno będzie firmie utrzymać swoją flagową kopalnię miedzi w Indonezji - Grasberg - jeśli Freeport będzie zmuszony zastosować nowe standardy związane z ochroną środowiska naturalnego, jakich domagają się władze Indonezji. (PAP Biznes)