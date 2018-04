PKN Orlen wyemituje do 2 mln obligacji serii C o wartości nom. do 200 mln zł



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen wyemituje do 2 mln obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane od 7 do 21 maja br.

"Podobnie jak w przypadku wcześniejszych emisji, również seria C skierowana jest do inwestorów indywidualnych. Przy tej emisji koncern zdecydował się na stosowaną w poprzednim programie metodę przydziału, w której decyduje kolejność zapisów" – czytamy w komunikacie.

Obligacje będą miały oprocentowanie zmienne, na którą składa się WIBOR 6M i marża w wysokości 1,2%.

Cena emisyjna: uzależniona od dnia składania zapisów; mieści się w przedziale od 100 zł do 100,11 zł.

Okres przyjmowania zapisów na obligacje to 7 -21 maja 2018 r., przy czym może on zostać skrócony w przypadku wystąpienia dnia przekroczenia zapisów. Zakładany termin przydziału obligacji to 22 maja, przewidywany dzień emisji to 5 czerwca 2018 r., a dzień ostatecznego wykupu to 5 czerwca 2022 r.

"Zaproponowaliśmy atrakcyjne warunki i liczymy, że wypracowana przez nas stabilna pozycja na rynku przełoży się na zainteresowanie ze strony inwestorów. Naszą wiarygodność jako solidnego i godnego zaufania partnera biznesowego wzmacnia również ocena agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol)" – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Zarząd PKN Orlen zadecydował wczoraj o uruchomieniu emisji serii C obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 20 lipca 2017 roku

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)