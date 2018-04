Źródło: PAP

Wiceszef rosyjskiego koncernu Gazprom Aleksandr Miedwiediew wspomniał o możliwości budowy nowych gazociągów dostarczających gaz do Europy i wymienił Nord Stream 3. To pierwsza publiczna wypowiedź władz Gazpromu o budowie trzeciej magistrali z Rosji do Niemiec.