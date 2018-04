"Dziś mamy kontynuację fali osłabienia złotego rozpoczętej wcześniej w tym tygodniu (...). Od zeszłego piątku w zasadzie wszystkie ważniejsze waluty z rynków wschodzących straciły do dolara. Widać, że aprecjacja amerykańskiej waluty jest głównym czynnikiem, który powoduje osłabienie złotego i innych walut naszego regionu i nie tylko" - powiedział Sulewski.

"Kurs EUR/USD testuje dolne ograniczenie przedziału, w którym poruszał się od początku roku. Ważne wsparcie znajduje się w okolicy 1,22-1,2150 i jest ono testowane na dzień przed posiedzeniem EBC" - dodał.

Zdaniem ekonomisty, kluczowy dla złotego może być wydźwięk czwartkowej decyzji EBC w sprawie stóp procentowych oraz komunikatu po posiedzeniu. Gołębia retoryka EBC może ciążyć polskiej walucie, a kurs EUR/PLN może wzrosnąć do 4,24 do końca tygodnia.

"Jest taka możliwość, że ostatnie dane ze strefy euro, które pokazały schłodzenie koniunktury, mogą spowodować, że EBC złagodzi trochę swój ton w kwestii perspektyw dla europejskiej gospodarki na najbliższe miesiące oraz tego, w jakim tempie wygaszany będzie program skupu aktywów" - powiedział.

"Taka gołębia retoryka mogłaby pchnąć kurs EUR/USD w dół, poniżej wsparcia, które teraz testujemy. To z kolei mogłoby trochę ciążyć walutom z rynków wschodzących. Jest ryzyko, że w horyzoncie do końca tygodnia złoty raczej pozostanie słaby i może się zbliżyć do tegorocznego szczytu na ok. 4,24" - dodał.

RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH SWP MOGĄ SPADAĆ

"Od początku tygodnia wahania na polskim rynku stopy procentowej są podwyższone. Zmiany w skali jednego dnia przekraczają nawet 5 pb" - powiedział Sulewski.

Zdaniem ekonomisty, jeżeli retoryka EBC będzie gołębia, w najbliższych dniach można spodziewać się spadku rentowności krajowych SPW. Korzystnym czynnikiem dla krajowych obligacji, który wspiera scenariusz spadku rentowności w horyzoncie do końca tygodnia, jest niższa podaż na piątkowej aukcji.

"Gdyby EBC zabrzmiał bardziej gołębio niż w poprzednich miesiącach, to rentowności w kraju i za granicą mogłyby spaść w horyzoncie do końca tygodnia. Dochodowość 10-latki mogłaby zniżkować do 3,05 proc." - powiedział.

Ministerstwo Finansów na przetargu 27 kwietnia zaoferuje obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 i WS0447 za 4 mld zł - podał resort w komunikacie. W miesięcznym planie podaży resort informował, że zaoferuje papiery za 4-8 mld zł.