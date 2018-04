To drugi palestyński dziennikarz, który zginął w Strefie Gazy od 30 marca, czyli od początku demonstracji przy granicy z Izraelem. 6 kwietnia zastrzelony przez żołnierzy izraelskich został Jaser Murtaja, który miał na sobie kamizelkę prasową. Jednak, jak podkreśla AFP, minister obrony Izraela Awigdor Lieberman oskarżył Murtaję o przynależność do Hamasu, który sprawuje rządy w Strefie Gazy.

Zmarły w środę Ahmed Abu Hussein był dziennikarzem palestyńskiego Radia Szaab i pracował także jako fotoreporter. Jego ciało wieczorem zostanie przekazane rodzinie, a w czwartek ma odbyć się pogrzeb.

Według AFP w rozpoczętych 30 marca cotygodniowych demonstracjach palestyńskich na granicy z Izraelem zginęło 41 Palestyńczyków. Organizatorzy protestów nazwali je Wielkim Marszem Powrotu na okupowane ziemie palestyńskie.

Izrael, jak podkreślały wcześniej agencje, ze względu na charakter jego odpowiedzi na demonstracje stanął w obliczu międzynarodowej krytyki. Organizacje obrońców praw człowieka piętnują rozkazy strzelania do demonstrantów ostrą amunicją jako bezprawne, ponieważ zezwalają żołnierzom na stosowanie potencjalnie morderczej broni przeciwko nieuzbrojonym ludziom.

Protesty na granicy z Izraelem mają potrwać do 15 maja. Demonstranci domagają się m.in. złagodzenia izraelskiej blokady Strefy Gazy i prawa do powrotu na utracone ziemie dla potomków wysiedlonych Palestyńczyków. Izrael kategorycznie wyklucza powrót palestyńskich uchodźców na większą skalę, argumentując, że zniszczyłoby to żydowski charakter kraju.

Pogrążona w biedzie Strefa Gazy od dekady jest objęta izraelską blokadą. Od lat prawie nieustannie zamknięta pozostaje granica między palestyńską enklawą a Egiptem. Pomiędzy Izraelem a Hamasem trwa kruche zawieszenie broni od końca wojny z lata 2014 roku, trzeciej od czasu, gdy władzę w Strefie Gazy objęła w 2007 roku ta radykalna organizacja palestyńska. (PAP)

