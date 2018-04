Ukraińcy mieszkający nad Wisłą najbardziej są zadowoleni z poziomu życia w naszym kraju oraz z dostępności usług - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita", powołując się na sondaż firmy badawczej ARC Rynek i Opinia przeprowadzony na przełomie marca i kwietnia tego roku. Poziom życia w Polsce chwali 88 procent ankietowanych.

Badanie objęło prawie 400 Ukraińców mieszkających w naszych kraju od co najmniej kilku miesięcy. Większość z nich chciałaby tu zostać na dłużej.

"Dla znaczącej części Ukraińców Polska jest krajem, w którym chcą żyć, zarabiać, mieszkać i budować swoją przyszłość" - twierdzi cytowany przez "Rzeczpospolitą" Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia. "Zwracam uwagę, że migranci z Ukrainy pozytywnie wypowiadają się na temat życzliwości Polaków – dostrzega ją 74 proc. badanych. Sprzyja temu podobieństwo kulturowe i łatwa asymilacja Ukraińców w polskim społeczeństwie. Wyniki badania pokazują, że doniesienia dotyczące niechęci wobec Ukraińców w Polsce czy też wrogiego nastawienia względem nich są przesadzone" – komentuje Czarnecki.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", chociaż uczestnicy badania ARC Rynek i Opinia najczęściej przyjeżdżali do nas do pracy, to ponad jedną trzecią przyciągnęły tu studia. Zdaniem Adama Czarneckiego daje to szansę, że po dyplomie niektórzy z nich zostaną na stałe – częściowo zapełniając lukę po Polakach, którzy wyemigrowali na zachód.

Chęć osiedlenia się w Polsce na stałe deklaruje prawie 30 proc. uczestników badania.