CCC kupiła spółkę Shoe Express z Rumunii za 33 mln euro



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - CCC Shoes & Bags - spółka zależna CCC - zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Shoe Express S.A. z siedzibą w Bukareszcie, podało CCC. Łączna wartość transakcji to 33 mln euro.

"Spółka Shoe Express uprzednio nabyła od spółki Peeraj Brands International SRL zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii. Sklepy te były do tej pory prowadzone przez spółkę Peeraj Brands International SRL na podstawie umowy franczyzy z emitentem. Łączna wartość transakcji to 33 mln euro, przed uwzględnieniem rozliczeń związanych z kapitałem obrotowym, które nastąpią w określonym czasie po transakcji" - czytamy w komunikacie.

Rumuński urząd ochrony konkurencji wydał decyzję o braku sprzeciwu co do przeprowadzenia transakcji. Sfinalizowanie transakcji i przeniesienie własności akcji spółki nastąpiło w dniu podpisania umowy nabycia, tj. 25 kwietnia 2018 r., podano także.

W grudniu ub. r. CCC podpisał wstępne porozumienie z Peeraj Brands International SRL dotyczące nabycia przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii. W dniu podpisania wstępnego porozumienia, w ramach Peeraj CCC działała sieć 54 sklepów operowanych przez Peeraj pod marką CCC.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)