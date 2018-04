Boryszew oczekuje zachowania wysokiej dynamiki wolumenów sprzedaży



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Boryszew oczekuje zachowania wysokiej dynamiki wolumenów sprzedaży, poinformował p.o. prezesa Piotr Szeliga.

"Plany na kolejne lata: grupa kapitałowa Boryszew w dalszym ciągu będzie się skupiać na umacnianiu swojej pozycji rynkowej. Zachowamy wysoką dynamikę wolumenów sprzedaży i będziemy pracować nad dalszą poprawą poziomu technologicznego. lstotne będą też wdrożenia nowych produktów umożliwiające poszerzenie portfela wysokomarżowych klientów. Zaprocentują inwestycje rozwojowe" - napisał Szeliga w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,29 mld zł w 2017 r. wobec 5,64 mld zł rok wcześniej.

Szeliga dodał, że grupa "w pełni" wykorzysta nowe zakłady produkcyjne Grupy Maflow w Toruniu oraz Grupy BAP w Prenzlau.

"Spodziewamy się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach grupy kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi" - dodał p.o. prezesa.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)