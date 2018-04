ZM Ropczyce spodziewają się dwucyfrowego wzrostu przychodów w 2018 r.



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce spodziewają się kontynuacji dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w całym 2018 r., poinformował prezes Józef Siwiec.

"W bieżącym roku rysują się przed nami bardzo ciekawe perspektywy. Chcemy utrzymać dotychczasową, dwucyfrową dynamikę sprzedaży, a rekordowe wyniki za I kwartał są pierwszym krokiem w tym kierunku. Dobrze wygląda sytuacja we wszystkich segmentach rynku w których działamy, a zwłaszcza w hutnictwie żelaza i stali" - powiedział Siwiec, cytowany w komunikacie.

W I kw. 2018 r. ZM Ropczyce wypracowały 89 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 31,8% r/r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)