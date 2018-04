Warimpex poszukuje celów akwizycyjnych, może finalizować transakcje w 2018 r.



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Warimpex poszukuje atrakcyjnych celów akwizycji w kliku krajach i widzi szanse na finalizację transakcji także w tym roku, poinformował dyrektor regionalny Christoph Salzer.

"Szukamy strategicznych akwizycji w kliku krajach. Są pewne dobre możliwości" - powiedział Salzer podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że cele potencjalnych akwizycji obejmują grunty z dobrym potencjałem, istniejące budynki (także do rozbudowy i renowacji), zarówno w segmencie hotelowym, jak i biurowym.

"Zdecydowanie jest szansa - choć nie gwarancja - na finalizacje w tym roku" - powiedział dyrektor, pytany, czy jakaś transakcja nabycia może zostać zamknięta w tym roku kalendarzowym.

Członek zarządu Alexander Jurkowitsch poinformował natomiast, że spółka - po dzisiejszej rekomendacji wypłaty 0,06 euro dywidendy na akcję za 2017 r. - będzie nadal chciała dzielić się zyskiem.

"To ważne dla nas jako spółki notowanej by płacić dywidendę i naszym celem jest jej wypłacanie. Jest prawdopodobne, że będziemy płacić dywidendę w kolejnych latach" - powiedział Jurkowitsch podczas konferencji prasowej.

Dokonując przeglądu projektów realizowanych i planowanych przez Warimpex członek zarządu powiedział m.in. że w Polsce spółka:

- w ciągu kilku tygodni ukończy biurowiec przy ul. Ogrodowej w Łodzi;

- na I kw. 2019 r. planuje otwarcie biurowca przy ul. Mogilskiej 43 w Krakowie;

- na 2020 r. planuje otwarcie Chopin Office w Krakowie i obecnie jest na etapie pozyskiwania pozwoleń;

- we wczesnej fazie planowania ma projekt biurowy w Białymstoku.

Wcześniej w komunikacie prasowym Jurkowitsch poinformował, że do końca 2019 r. Warimpex będzie dysponować portfelem o wartości analogicznej, jak przed sprzedażą udziałów w hotelach.

"Wszystkie te pozytywne zmiany sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwijania działalności w bieżącym roku obrotowym. W średniej perspektywie oczekujemy wyraźnego spadku kosztów z tytułu odsetek, w związku z przedterminowym wykupem obligacji i brakiem kredytów projektowych. Dzięki selektywnym zakupom i postępom w budowach zakładamy, że do końca 2019 r. znów będziemy dysponować portfelem o wartości analogicznej, jak przed sprzedażą udziałów w hotelach. W przyszłości nadal zamierzamy stawiać na dywersyfikację rynków i naszego portfolio, ponieważ dotychczas taka strategia przyniosła nam liczne sukcesy" - powiedział wiceprezes, cytowany w komunikacie.

W segmencie deweloperskim budowy obiektów Ogrodowa Office w Łodzi i Mogilska Office w Krakowie postępują zgodnie z planem. W obu biurowcach zostały już podpisane umowy najmu na część powierzchni. Także w Krakowie planowana jest budowa biurowca o powierzchni ok. 21 000 m2 na działce deweloperskiej położonej obok hotelu Chopin. W Białymstoku Warimpex posiada działkę budowlaną, powiększoną o dokupione w mijającym roku sąsiadujące parcele. Mają tu powstać cztery nieruchomości biurowe w kilku fazach inwestycyjnych, podano także w komunikacie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)