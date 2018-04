Ustawa ma usprawnić budowę wielkiego lotniska przesiadkowego, które powstanie w pobliżu miejscowości Stanisławów za Grodziskiem Mazowieckim, 45 km od Warszawy. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild zakłada, że w maju dokumentem zajmie się Sejm a w czerwcu wejdzie on w życie. Co przewiduje ustawa? Po pierwsze określa zasady rezerwacji i wykupów gruntów potrzebnych pod inwestycję. To ostatnio dość drażliwa kwestia, bo mieszkańcy gminy Baranów boją się, że nie dostaną należytych odszkodowań. Lokalni radni zdecydowali nawet, że w czerwcu odbędzie się referendum w sprawie CPK. Mieszkańcy mają m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy zgadzają się na budowę lotniska na terenie gminy. Niewykluczone jednak, że wojewoda uchyli uchwałę o referendum, bo do kompetencji gmin nie należą decyzje o lokalizacji portów lotniczych.

Jak przyznaje Mikołaj Wild, w ostatnim czasie do ustawy wprowadzono kilka zmian, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. To np. możliwość występowania przez pełnomocnika ds. CPK do premiera o przyznawanie emerytur specjalnych. Dotyczy to sytuacji, w której rolnik w momencie wywłaszczenia nie decyduje się na zamianę gruntu. Przewidziano też konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Mikołaj Wild liczy jednak, że z większością mieszkańców w negocjacjach uda się dojść do porozumienia w sprawie cen wykupu działek. - Zamierzamy płacić godziwie. Powyżej wartości gruntów rolnych – mówi Mikołaj Wild.

W maju poznać mamy dwie dokładne, potencjalne lokalizacje portu, które posłużą do porównań środowiskowych. Rada Ministrów wyda zaś rozporządzenie, które wyznaczy granice tego terenu i określi dla niego ograniczenia (ma to m.in. wyeliminować spekulacje cenami działek). Obie lokalizacje znajdą się w okolicy wsi Stanisławów w gminie Baranów. Według wiceministra Wilda niemal pewne jest już jednak, że port znajdzie się także częściowo na terenie dwóch sąsiednich gmin – Wiskitki i Teresin.

Po wejściu w życie specustawy, spółka celowa w połowie roku ogłosi dwa konkursy – na koncepcję architektoniczną i studium wykonalności, które ma uszczegółowić wszystkie parametry lotniska. Wild liczy, że oba konkursy zostaną rozstrzygnięte przed końcem tego roku. Zarówno studium wykonalności, jaki i szczegółowa koncepcja architektoniczna mają być gotowe pod koniec 2019 roku. Na początku 2020 roku ma być zaś wydana decyzja lokalizacyjno-środowiskowa, która m.in. określi szczegółowe umiejscowienie portu. W tym momencie tereny mają przejść na rzecz Skarbu Państwa. Mieszkańcy, z którymi przez półtora roku nie uda się porozumieć co do cen działek, zostaną wywłaszczeni.

Mikołaj Wild planuje, że w 2020 roku zostanie też wybrany wykonawca lotniska. Najpewniej zostanie podpisana umowa w formule „projektuj i buduj”.

Resort podtrzymuje deklaracje, że wielkie lotnisko, które w pierwszym etapie ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, ma być oddane pod koniec 2027 roku. Jednocześnie muszą być oddane niezbędne dojazdy – m.in. nowa linia kolejowa Warszawa–Łódź, dzięki której dojazd z Dworca Centralnego lotniska do CPK zajmie 15 minut.

Według szacunków budowa lotniska i dojazdów pochłonie od 31 do 35 mld zł.

>>> Czytaj też: Będziemy unikać wywłaszczeń. Ziemia pod budowę CPK ma być nabywana w drodze umów sprzedaży