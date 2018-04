"Na czerwiec zaplanowaliśmy nasze testy bloku energetycznego w Płocku, który pierwotnie miał być gotowy pod koniec 2017r. Rozpoczęliśmy już testy, a na czerwiec zaplanowaliśmy miesiąc próbny. Liczymy, że blok będzie kontrybuował do wyników w II półroczu br." powiedział Warpechowski podczas konferencji prasowej.



We wrześniu ub.r. PKN Orlen podawał, że przeprowadził pierwsze uruchomienie i wprowadzenie turbiny na nominalne obroty, tzw. first fire w bloku gazowo-parowym (CCGT) o mocy 600 MW w Płocku. Po oddaniu do użytku bloku w Płocku, PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh, co będzie stanowiło ok 4,5% energii elektrycznej produkowanej w Polsce.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

>>> Czytaj też: Jak się jeździ autami elektrycznymi po Polsce? Sprawdziliśmy