Zysk netto Unipetrolu wyniósł 322 mln CZK w I kw. 2018 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Unipetrol - spółka zależna PKN Orlen - odnotował 322 mln CZK zysku netto w I kw. 2018 r., tj. o 2,5 mld CZK mniej niż rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny spadł o 82% r/r do 587 mln CZK. EBITDA wyniosła 1,37 mld CZK, o 66% mniej niż w I kw. 2017 r.

EBITDA LIFO spadła o 59% r/r do 1,5 mld CZK, w tym segment downstream odnotował 1,1 mld CZK, co oznacza spadek o 67% r/r., a segment detaliczny wypracował 368 mln CZK, o 39% więcej r/r.

Przychody ze sprzedaży spadły o 9% r/r do 27,2 mld CZK.

"Negatywny wpływ na wyniki miały pogarszające się warunki ekonomiczne, szczególnie rosnące ceny ropy naftowej, niższe marże zarówno w segmencie rafineryjnym, jak i petrochemicznym oraz zaplanowany postój remontowy rafinerii w Kralupach" - czytamy w komunikacie.

Na porównywalność wyników w ujęciu r/r miało także uznanie w wyniku za I kw. 2017 r. 1 mld CZK odszkodowania z tytułu pożaru krakera.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2,2 mld CZK w I kw. 2018 r. i przeznaczone były głównie na budowę instalacji polietylenu PE3, nowej kotłowni dla steam crackera w Litvinovie oraz na modernizację stacji benzynowych sieci Benzina.

