Orange: Stabilna EBITDA w tym roku da potencjał do jej wzrostu w 2019 r.



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Orange Polska ocenia, że osiągnięcie stabilnej EBITDA w tym roku da potencjał do wzrostu w roku następnym, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

"Stabilna EBITDA r/r w I kwartale to dla nas dość przełomowy moment. Utrzymanie stabilności w całym roku, w co głęboko wierzę, pozwoli zaoferować rynkowi wzrost EBITDA w następnym roku" - powiedział Nowohoński na spotkaniu z dziennikarzami.

Po I kw. br. Orange Polska potwierdził cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15.

Członek zarządu operatora zaznaczył, że konwergencja w centrum strategii operatora i określił ją jako "silnik napędowy", który pomaga w budowania wartości grupy. Obok systematycznego wzrostu bazy konwergentnej oczekuje dodawania usług na istniejącej bazie klientów (średnio klient konwergentny ma 4 produkty).

Nowohoński wskazał, że przychody z konwergencji rosną konsekwentnie (88 mln zł w I kw.) i coraz bardziej kompensują spadek przychodów z "monoproduktów". Jednocześnie podkreślił "bardzo dobrej jakości" migracje z monoproduktow mobilnych do oferty konwergentnej.

"Ponad 1 mln klientów naszej oferty konwergentnej pokazuje relatywnie o wiele lepsze wskaźniki lojalności niż na innych produktach" -powiedział członek zarządu.

Prezes Jean Francois Fallacher dodał, że strategia Orange.one jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Wskazał, że w tym kwartale operator skupia się na dalszym przyspieszaniu rozwoju oferty konwergentnej opartej na światłowodzie oraz na klientach kupujących jedną usługę (uatrakcyjnienie pakietów dla tej grupy).

Członkowie zarządu Orange Polska podkreślili ponadto kontynuację ścisłej dyscypliny kosztowej przy dbaniu o przychody.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)