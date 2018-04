Orange Polska chce stać się ważnym graczem telewizyjnym dzięki światłowodowi



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Orange Polska dzięki rozwojowi strategii konwergentnej i światłowodom operator chce stać się "ważnym graczem telewizyjnym", poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Nasz internet światłowodowy przekroczył już 250 tys. klientów. To ważny milestone dla nas. FTTH bardzo dobrze się przyjął i jest rzeczywistością. Pozyskaliśmy 34 tys. w I kwartale z czego 86% z konkurencji. To pokazuje, że jest to broń do przejmowania klientów. Nasz zasięg to już łącznie 2,7 mln gospodarstw w 100 miastach. Światłowód to furtka, by być ważnym graczem telewizyjnym" - powiedział Fallacher na spotkaniu z dziennikarzami.

Operator ma 875 tys. klientów usługi Orange TV, co oznacza wzrost o 100 tys. w rok.

"Zawdzięczamy to Orange Love z ofertą w standardzie 4K, atrakcyjnym kontentem oraz światłowodem. Obecnie pojawiła się nowa oferta telewizyjna z HBO za darmo na rok, aby jeszcze wzmocnić naszą sprzedaż w tym segmencie" - dodał prezes.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)