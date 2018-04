Dow Jones Industrial zyskuje 0,9 proc., S&P 500 w górę o 0,9 proc., Nasdaq Comp ze zwyżką o 1,5 proc.

Najlepiej radzi sobie w czwartek sektor technologiczny, po mocnych wynikach dużych graczy w branży.

Mimo afery z wyciekiem danych i kwestiami prywatności użytkowników udany kwartał ma za sobą Facebook. Zysk netto na akcję spółki w I kw. wyniósł 1,69 USD, wobec oczekiwań 1,35 USD. Liczba miesięcznych aktywnych użytkowników wyniosła 2,2 mld, zgodnie z konsensusem. Kurs FB idzie w górę ponad 8 proc.

13-proc. wzrosty wypracowuje AMD. Zysk na akcję producenta chipów w I kw. wyniósł 8 centów, dwukrotnie powyżej oczekiwań.

Wyniki koncernu Qualcomm również okazały się lepsze od oczekiwań rynku. Zysk netto spółki na akcję sięgnął w I kw. 80 centów wobec konsensusu 70 centów, przychody wyniosły 5,23 mld USD, gdy analitycy liczyli na 5,19 mld USD.

Rynek rozczarował z kolei raport eBay - akcje giganta e-commerce tanieją niemal 6 proc.

Na bazowych rynkach długu wyraźne umocnienie papierów. Rentowności 10-letnich Treasuries zniżkują 4 pb. do 2,98 proc., po dwóch ostatnich sesjach powyżej 3,0 proc. na zamknięciu. 10-letnie bundy umacniają się o 5 pb. do 0,59 proc.

Na rynku metali bazowych trwa huśtawka nastrojów. Aluminium na LME drożało po południu nawet 3,2 proc. po tym, jak Bloomberg dotarł do informacji, że Oleg Deripaska, związany z Kremlem oligarcha, nie zamierza sprzedać większościowego pakietu akcji Rusal, co byłoby warunkiem złagodzenia przez USA sankcji na tego producenta metalu (6-proc. światowej produkcji).

SPOWOLNIENIE W EUROLANDZIE NA CHWILĘ, CZY NA DŁUŻEJ - EBC NA RAZIE NIE WIE

Bez zaskoczeń przebiegło czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego oraz konferencja jego prezesa Mario Draghiego.

Rada Prezesów Europejskiego EBC pozostawiła w czwartek bez zmian podstawowe stopy procentowe oraz pozostałe parametry polityki monetarnej. Bank nie zdecydował się wprowadzić zmian do komunikacji z rynkami - utrzymano forward guidance dla QE, stóp procentowych oraz polityki reinwestycji.

Draghi przyznał, że aktywność w gospodarce eurolandu na początku roku wyhamowała, jednak jest zbyt wcześnie by ocenić, czy jest to tymczasowe spowolnienie, czy też nieuchronny powrót dynamiki wzrostu na niższe poziomy ze szczytu koniunktury.

Bankier dodał jednak, że tempo wzrostu pozostaje "solidne", a jego zakres wciąż jest "szeroko zakrojony".

Tym niemniej, EBC woli wstrzymać się z decyzjami ws. kolejnych kroków w normalizacji polityki monetarnej, by zyskać pełniejszy obraz sytuacji w gospodarce.

"Naszym zdaniem należy to odbierać jako gołębi akcent wskazujący na ryzyko przesunięcia zmian w polityce komunikacyjnej na lipiec (wciąż jednak, w scenariuszu bazowym, decyzji w tym zakresie oczekujemy w czerwcu)" - ocenili w komentarzu ekonomiści PKO BP.

Zdaniem analityków Barclays, retoryka Draghiego jest zbieżna ze scenariuszem wygaszenia QE do końca bieżącego roku oraz pierwszej podwyżki stopy depozytowej o 15 pb. w połowie 2019 r. Ich zdaniem, jeżeli nie wystąpią do czerwca inne negatywne niespodzianki (poza spowolnieniem i niepewnością geopolityczną), wówczas na kolejnym posiedzeniu banku podane zostaną szczegóły zakończenia QE oraz pierwsze wskazówki dla ścieżki stóp procentowych.

Analitycy szacują, że dynamika PKB w eurolandzie wyhamowała w I kw. 2018 do +0,5 proc. z +0,6 proc. w IV kw. 2017.

W trakcie konferencji Draghiego euro lekko zyskało na wartości, jednak później kurs EUR/USD spadł o 0,55 proc. do 1,212.

Dolar względem koszyka wyznacza nowe 3-miesięczne maksima do 91,48 pkt., +0,3 proc.

CHINY ROZWAŻAJĄ CIĘCIE CEŁ NA SAMOCHODY PRZED PRZYBYCIEM WYSŁANNIKÓW TRUMPA

Chiny rozważają obniżkę nawet o połowę (do 10-15 proc. z 25 proc.) ceł importowych na samochody osobowe - dowiedział się w czwartek Bloomberg.

Przecieki napłynęły na kilka dni przed planowaną wizytą w Pekinie sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina, któremu towarzyszyć ma główny architekt polityki handlowej USA R. Lightizer oraz główny doradca Białego Domu ds. gospodarczych Larry Kudlow.

Chiny w 2017 r. zaimportowały 1,22 mln samochodów, czyli 4,2 proc. krajowej sprzedaży.

ROPA W GÓRĘ, MACRON NIE PRZEKONAŁ TRUMPA DO DEALU Z IRANEM

Baryłka ropy WTI w dostawach na czerwiec w Nowym Jorku drożeje o 0,3 proc. do 68,2 USD. Brent w dostawach na czerwiec w Londynie w górę o 0,7 proc., do 74,5 USD.

Uwaga rynków zwrócona jest na USA, gdzie do 12 maja muszą zapaść decyzje ws. ewentualnego odwieszenia sankcji na Iran. Wizytujący Waszyngton prezydent Francji Emmanuel Macron bezskutecznie starał się przekonać swojego amerykańskiego odpowiednika do pozostania stroną porozumienia nuklearnego z Teheranem. Zdaniem Macrona, Trump wycofa się z umowy. Zaznaczył przy tym, że to tylko jego opinia i wrażenie.

Podwyższone napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz spadający globalnie poziom zapasów pomogły cenom ropy wspiąć się w kwietniu na 3-letnie maksima.