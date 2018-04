Bronisze: drogie jabłka z ubiegłorocznych zbiorów

Źródło: PAP

Ceny jabłek na rynku hurtowym w Broniszach z ubiegłorocznych zbiorów są wysokie, wahają się od 2 do 4,5 zł za kilogram. Oznacza to, że są one o 50-150 proc. droższe niż rok temu. Sadownicy już czekają na nowe zbiory, które zapowiadają się dobrze.