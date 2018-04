Rząd przyjął w czwartek projekt specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Zgodnie z projektem nowy międzykontynentalny port lotniczy ma powstać w Stanisławie, w gminie Baranów, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Lotnisko będzie oddalone od stolicy o ok. 40 kilometrów.

"W przypadku zakończenia działalności rolniczej, na wniosek pełnomocnika, prezes KRUS będzie zapewniał emerytury specjalne w pełnej lub większej wysokości, również w przypadku braku wymaganego stażu pracy. Proponowane przepisy zagwarantują prawa mieszkańców i najlepsze warunki negocjacyjne ze wszystkich dotychczasowych specustaw" - poinformowało CIR.

Jak zauważył sekretarz gminy Baranów Dariusz Dąbrowski, "w przypadku, gdy rolnik zbędzie ziemię pod CPK, może stracić prawo do emerytury rolniczej". "Konsultowano z nami rozwiązanie, że pełnomocnik będzie miał możliwość wystąpienia do prezesa KRUS o przyznanie wtedy specjalnej emerytury. To byłoby ok. 1 tys. zł" – powiedział.

Jak wyjaśnił sekretarz gminy Baranów, "rolnicy, w związku z budową CPK, dostali trzy wersje zbycia ziemi". "To negocjacje z opcją odkupienia ziemi, zamianą lub wywłaszczeniem" - mówił.

W przypadku nieruchomości rolnych, które mogą zostać przeznaczone pod budowę CPK, Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że będą one "nabywane przez spółkę celową w ramach dobrowolnych negocjacji cenowych, które będą trwały do końca 2019 r.". "Szacuje się, że w ten sposób zostanie nabyta zdecydowana większość nieruchomości i procedura odszkodowawcza będzie uruchomiona dopiero w ostateczności" - dodano.

W projekcie specustawy "rozszerzono katalog nieruchomości zamiennych na terytorium całego kraju, w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Mienia Wojskowego, Lasami Państwowym oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców prowadzących działalność rolniczą".

Projekt ustawy był poddany konsultacjom z samorządami lokalnymi oraz mieszkańcami terenów objętych planowaną inwestycją. "W wyniku zgłoszonych uwag wprowadzono przepisy zwiększające możliwości prowadzenia przez mieszkańców dalszej działalności, w tym skrócono czas rezerwacji terenu z 4 do 2 lat oraz umożliwiono przejęcie przez spółkę celową zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym środków europejskich" - dodano w komunikacie.

Nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

>>> Czytaj też: Rząd przyjął ustawę o megalotnisku. Będą dwie potencjalne lokalizacje