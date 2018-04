Solidnymi zwyżkami zakończyła się czwartkowa sesja na Wall Street - Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o prawie 1 proc., S&P 500 zyskał 1,0 proc., a Nasdaq Comp. zwyżkował 1,64 proc. Zwyżkową sesję zaliczają też w piątek giełdy w Azji - Nikkei 225 zyskał 0,66 proc.

Na poprawę nastrojów miały wpływ m.in. informacje, że takie spółki jak Amazon.com Inc., Intel Corp. i Baidu Inc. prognozują na II kwartał zyski powyżej prognoz analityków.

Na dodatek spada rentowność obligacji skarbowych - 10-letnie UST są poniżej 3,0 proc. Niemieckie 10-letnie obligacje z rentownością niższą o 2 pkt. bazowe - do 0,57 proc.

Euro poprawia i pogarsza - na przemian - swoje notowania po tym, gdy prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi ocenił w czwartek, że gospodarka eurolandu wytraciła tempo wzrostu na początku tego roku. Kurs wspólnej waluty rósł o 0,1 proc., ale teraz spada o 0,1 proc. do 1,2087 USD.

Inwestorzy z uwagą śledzą doniesienia dotyczące historycznego szczytu liderów obu Korei.

W piątek rano czasu lokalnego w Domu Pokoju znajdującym się po południowej stronie Strefy Zdemilitaryzowanej dzielącej Półwysep Koreański rozpoczęły się rozmowy przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una i prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina.

Jest to trzecie spotkanie przywódców obu państw koreańskich od czasu zakończenia wojny koreańskiej w 1953 r.

Zdaniem komentatorów szczyt Kim-Mun nada ton planowanemu na maj lub czerwiec historycznemu spotkaniu Kima z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Waszyngton i Seul chcą całkowitej denuklearyzacji reżimu północnokoreańskiego.

Mun i Kim mogą również rozmawiać o połączeniu członków rozdzielonych rodzin, pomocy humanitarnej dla Korei Północnej, wymiany kulturalnej i sportowej oraz ponownym uruchomieniu strefy Kaesong, gdzie obie Koree współpracowały w dziedzinie przemysłu.

Tymczasem piątek to dzień publikacji wielu wskaźników makro z Azji, Europy i USA.

W Japonii podano już, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 2,5 proc. wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. Tak prognozowali analitycy.

Z kolei sprzedaż detaliczna w Japonii w marcu niespodziewanie spadła o 0,7 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,5 proc. Analitycy spodziewali się mdm 0,0 proc. Rdr sprzedaż wzrosła o 1,0 proc., po wzroście poprzednio o 1,7 proc., a oczekiwano, że sprzedaż w III wzrośnie o 1,5 proc.

Tymczasem produkcja przemysłowa w Japonii w marcu wzrosła o 1,2 proc. mdm, po wzroście o 2,0 proc. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji mdm o 0,5 proc. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła o 2,2 proc., po wzroście w II o 1,6 proc., a tu spodziewano się wzrostu o 2,0 proc.

Bank Japonii utrzymał ujemne stopy procentowe - podał bank w piątek. Bank utrzymał stopę procentową na poziomie -0,1 proc. Analitycy spodziewali się właśnie takiej reakcji BoJ. Bank usunął ze swojego komunikatu deklarację, że osiągnie cel 2-proc. inflacji około 2019 roku fiskalnego, wskazując, że może być do tego potrzebny dłuższy czas.

A w Europie: w kwietniu nastroje brytyjskich konsumentów pogorszyły się - wskaźnik zaufania wyniósł -9,0 pkt. wobec -7,0 pkt. poprzednio - podał GfK NOP Ltd. Analitycy spodziewali się w IV wskaźnika na poziomie -7,0 pkt.

Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł o 0,3 proc. w I kwartale 2018 r. kdk, podczas gdy w IV kw. 2017 wzrósł o 0,7 proc. - poinformował Insee w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się, że PKB kdk wzrośnie o 0,4 proc.

W ujęciu rdr PKB Francji wzrósł w I kwartale o 2,1 proc., po wzroście w IV kwartale o 2,6 proc. - podał Insee. Tu oceniano, że PKB wzrósł w I kw. o 2,3 proc.

Przed 10.00 Niemcy podadzą dane z krajowego rynku pracy w kwietniu. O 10.30 zostanie opublikowany PKB W.Brytanii w I kw., a o 11.00 indeks nastrojów w gospodarce strefy euro w kwietniu.

Najważniejsza może być jednak ta publikacja - o 14.30 zostanie podany PKB w USA w I kw. O 16.00 z kolei pojawi się indeks zaufania konsumentów w USS w IV, opracowany przez Uniwersytet Michigan.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.20