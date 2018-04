Pytany w Polsat News, czy z powodu startu w wyborach na urząd prezydenta Warszawy zamierza zrezygnować ze stanowiska wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości lub przewodniczącego komisji weryfikacyjnej, odpowiedział: "Nie, dlatego że wszystkie funkcje to jest tylko dodatek do idei, najważniejszej idei dla polityka, mianowicie do pomagania ludziom".

Tłumaczył, że "te funkcje, to są instrumenty do tego, aby służyć codziennie obywatelom". "Ja póki mam taką możliwość chciałbym to robić, również robić to w stosunku do mieszkańców Warszawy" - dodał.

Przyznał, że "jest wiele poważnych obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości". "Ale ja się nie boję" - zaznaczył. "Jestem w polityce i ja wiem po co jestem w polityce – ja jestem po to, żeby zmieniać państwo, żeby pomagać ludziom" - dodał. "Po prostu mi się jeszcze chce, a póki mi się chce, póki mam siłę, to chcę walczyć - nawet jeżeli potrzeba do tego będzie zarwania dodatkowej nocy, wstania wcześniej rano" - mówił. "Nie mam z tym żadnego problemu absolutnie" - dodał.

Jaki - polityk Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy - został w czwartek zaprezentowany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

