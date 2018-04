W połowie lutego br. PKN Orlen informował, że w ramach projektu "Spiżarnia Regionów", który obejmuje stacje paliw płockiego koncernu, chce zintensyfikować współpracę z krajowymi dostawcami rodzimych produktów spożywczych.

"Chcemy, by do połowy tego roku niemal 50 proc. sprzedawanych produktów na naszych krajowych stacjach było wyprodukowanych w Polsce. To jest dla nas bardzo istotne, bo jesteśmy firmą narodową i aspekt patriotyzmu gospodarczego jest dla nas ważny" - podkreślił w rozmowie z PAP Obajtek.

"Wprowadzając do naszej oferty wyroby regionalne, przyczyniamy się do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Chcemy, aby produkty polskich firm oferowane były również poza granicami naszego kraju" - dodał wskazując, że płocka spółka ma niemal tysiąc stacji paliw poza krajem.

"Ze względu na skalę perspektywa biznesowa Orlenu przekłada się na perspektywę biznesu i rozwoju dla innych części gospodarki w Polsce" - ocenił prezes.

W Polsce PKN Orlen ma 1 tys. 776 stacji paliwowych, w tym ponad 1 tys. 200 własnych. W części tych placówek, poza formułą usług gastronomicznych Stop Cafe, wprowadzana jest także możliwość szybkich zakupów w sieci działających tam sklepów O!Shop, które oferują m.in. towary spożywcze. Według płockiego koncernu na koniec 2017 r. w kraju działało 1 tys. 571 punktów Stop Cafe, z czego 180 w nowym O!Shop.

Informując we wrześniu 2017 r. o pilotażowym projekcie "Spiżarnia Regionów", PKN Orlen podawał, że wprowadzi do sprzedaży na swych stacjach paliw kilkadziesiąt produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów, w tym soki i napoje z polskich owoców oraz miody, ciastka i przekąski. Spółka anonsowała wówczas, że produkty wywodzące się z różnych regionów Polski, dostępne będą na stacjach paliw w czterech województwach: małopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim.

W listopadzie 2017 r. PKN Orlen wprowadził do sprzedaży na stacjach paliw pierwszy produkt pod własną marką - wodę źródlaną O!, gazowaną i niegazowaną. Spółka zapowiedziała wtedy, że inne nowe produkty własnej marki płockiego koncernu będą pojawiały się sukcesywnie.

PKN Orlen podał, iż "koncepcja marki własnej O! powstała w związku z rozwojem nowego formatu sklepu O!Shop oraz w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klienta". Spółka zwróciła uwagę, że woda źródlana O! jest jej pierwszą od 10 lat konsumencką marką własną wprowadzoną na rynek, po napoju Verva.

Już wcześniej PKN Orlen informował o prowadzonych postępowaniach w sprawie wyboru producenta produktów spożywczych, które chciałby wprowadzić do sprzedaży pod własną marką na swoich stacjach paliwowych. Chodzi m.in. o napoje energetyzujące o smaku mojito, a także sugar free i witaminowe oraz batony, w tym energetyczne, proteinowe oraz musli. Spółka publikowała również zapytania ofertowe dotyczące produkcji napojów izotonicznych o smaku wieloowocowym, cytrynowym i pomarańczowym oraz chipsów o smaku ziemniaczanym, solonych i paprykowych.

