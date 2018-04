Zysk netto FO Dębica wzrósł r: r do 119,57 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała 119,57 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 64,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 212,41 mln zł wobec 170,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 963,45 mln zł w 2017 r. wobec 1 678,68 mln zł rok wcześniej.

"Wykorzystując sprzyjającą koniunkturę, w 2017 roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości niemal 2 mld zł – o 17% wyższe niż w poprzednim roku. Wypracowaliśmy także dużo wyższe zyski, co oprócz wzrostu wolumenów sprzedaży jest pochodną redukcji kosztów, w tym poprawy efektywności procesów produkcji opon. W rezultacie nasz zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 137%, do ponad 122 mln zł, a zysk netto o 85%, do prawie 120 mln zł" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Leszek Szafran.

Według niego, zgodnie z priorytetami określonymi w strategii, w 2017 roku spółka przeznaczyła prawie 100 mln zł na inwestycje w innowacje oraz utrzymanie najwyższej jakości zaplecza produkcyjnego.

"Znaczną część tych środków przeznaczyliśmy na dalszy rozwój produkcji opon do samochodów osobowych z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami (opon High Performance i Ultra High Performance) oraz opon o wyższych średnicach osadzenia tj.: 17 cali i powyżej. Te rozmiary należą do najbardziej dochodowego segmentu rynku oponiarskiego. W tym obszarze możemy pochwalić się wprowadzaniem na rynek nowej, zaawansowanej technologicznie opony Dębica Presto UHP 2. Znaczące nakłady inwestycyjne ponieśliśmy także w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych w segmencie opon do samochodów ciężarowych. W perspektywie kolejnych lat pozwoli to na rozszerzenie gamy produktowej i zwiększenie naszej konkurencyjności w tym segmencie" - czytamy dalej.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)