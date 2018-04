Konsorcjum Stali miało wstępnie 11,45 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2018 r.



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali miało 461 mln zł skonsolidowanych przychów w I kw. br., co stanowi wzrost o 102 mln zł w stosunku do VI kw. roku poprzedniego i 11,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w tym czasie, co stanowi wzrost o 593 tys. zł r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Zdaniem zarządu, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz bardzo dobry zysk finansowy netto grupy kapitałowej emitenta są efektem dostosowania się do zmiennych warunków handlowych w pierwszym kwartale bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Wcześniej Konsorcjum Stali poinformowało, że miało wstępnie 458,89 mln zł jednostkowego przychodu i 11,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



(ISBnews)