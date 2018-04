Paweł Pasternok powołany na stanowisko członka zarządu Quercus TFI



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Quercus TFI powołało Pawła Pasternoka na stanowisko członka zarządu oraz Pawła Sanowskiego na członka rady nadzorczej, podała spółka.

"Jednocześnie rada nadzorcza spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. inwestycji spółki, nie wyłoniła kandydata na ww. stanowisko" - czytamy w komunikacie.

Paweł Pasternok ma wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski. Jest radcą prawnym, podano też w komunikacie.

Pasternok od 2009 r. pracuje w Quercus TFI .

Paweł Sanowski posiada wykształcenie wyższe, w 1996 roku ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale Informatyka i Zarządzanie z tytułem mgr inż. na kierunku Zarządzanie i Marketing. Kształcił się również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. Od 2000 roku tworzy Instytut Monitorowania Mediów. Od ponad 10 lat jest jego prezesem. W tym czasie IMM stał się największą firmą monitorującą i analizującą media w Polsce, podano także.

Był także członkiem rad nadzorczych, w tym spółki K2 Internet S.A. Od wielu lat regularnie wykłada na studiach podyplomowych, między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest akcjonariuszem Quercus TFI.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)