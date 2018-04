Kruk oczekuje osiągnięcia progu rentowności włoskiej spółki Agecredit w 2019 r.



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Kruk chce w tym roku zwiększyć do 100% z 51% udział we włoskiej spółce Agecredit, działającym na rynku inkaso i oczekuje, że osiągnie ona próg rentowności w 2019 roku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

"W tym roku chcemy zwiększyć udział do 100% we w spółce Agecredit, w której mamy 51%. Mamy zamiar przyspieszyć na rynku outsourcingu usług windykacyjnych we Włoszech. To rynek rozdrobniony, chcielibyśmy w nim uzyskiwać coraz większy udział. Nie będziemy spółki łączyć z Krukiem Italia, ale będziemy korzystać z efektów synergii" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że celem jest przede wszystkim rozwój na rynku inkasa we Włoszech w oparciu o tę organizację, co nie oznacza, że w przyszłości Kruk nie zdecyduje, by dokupić komplementarny podmiot w tym kraju.

"Break-even we Włoszech nie został jeszcze osiągnięty i to się nie zdarzy w 2018 r. Przekazujemy wiele spraw do sądów, ponosimy w związku z tym koszty. Wykażemy stratę w tym roku, ale zabezpieczamy sobie wpływy ze spraw w kolejnych latach. Spodziewałbym się, że to może być 2019 rok" - powiedział członek zarządu Kruka.

Zasępa poinformował, że w Kruk nie planuje w najbliższym czasie wejścia na nowy rynek.

"Priorytetem są Włochy, gdzie rozwijamy dwie nogi biznesu. W tym roku prawdopodobne jest, że duża część naszych inwestycji będzie pochodziła ze starszych rynków, głównie z Polski. Po wielu kwartałach nieobecności jesteśmy w stanie znów kupować portfele bankowe, co nas bardzo cieszy" - podkreślił.

Spółka Agecredit prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności na zlecenie na terenie Włoch. Skonsolidowane przychody Agecredit wyniosły 3,1 mln euro w 2017 roku. Kruk sfinalizował zakup 51% udziałów tej spółki w połowie kwietnia br.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.



(ISBnews)