Tauron podpisał umowy ws. 21 nowych klas patronackich



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowy z 13 szkołami, w których powstanie 21 klas patronackich, podała spółka. Łącznie Tauron obejmuje już patronatem 40 takich klas, a dodatkowo współpracuje z 12 uczelniami wyższymi.

"Nowoczesne przedsiębiorstwa sektorów energetycznego i wydobywczego potrzebują dobrze wyszkolonych kadr. Współpraca ze szkołami i uczelniami to najlepszy sposób zapewnienia sobie dobrych pracowników. Program nauczania dopasowany jest do potrzeb firmy, a dzięki systemowi praktyk absolwenci zaczynają pracę w dobrze już znanym sobie otoczeniu. Ministerstwo Energii wspiera i będzie wspierać podległe jej spółki w podejmowaniu takich działań" - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, cytowany w komunikacie.

"Podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu wypracowanie optymalnego modelu współpracy pomiędzy szkolnictwem a przemysłem, odpowiadającego potrzebom sektora energetycznego i zapewniającego pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w polskim systemie edukacji. Dzięki klasom patronackim, już na poziomie szkolnictwa zawodowego, dbamy o zagwarantowanie sobie w przyszłości pracowników o profilach zawodowych dopasowanych do potrzeb grupy" - podkreślił prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

W klasach patronackich Taurona odbywa się kształcenie w takich zawodach, jak m.in.: technik górnictwa podziemnego, technik energetyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik i technik przeróbki kopalin stałych. Klasy są zlokalizowane w województwach śląskim, małopolskim i dolnośląskim, m.in. w Kętach, Libiążu, Jaworznie, Łaziskach Górnych, Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Krzeszowicach, Gliwicach i Jeleniej Górze.

Najzdolniejsi uczniowie klas mają zapewnione stypendia oraz możliwość zatrudnienia w spółkach grupy. Tauron w proces kształcenie angażuje również swoich specjalistów z przygotowaniem dydaktycznym i wieloletnim stażem w grupie, podano także.

"W szeroki program działań prowadzonych przez Tauron w ramach zarządzania wiekiem i wiedzą wpisuje się także współpraca ze środowiskiem naukowym i akademickim. Obecnie działania edukacyjno-badawcze prowadzone są z dwunastoma uczelniami wyższymi m.in. z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechniką Opolską czy Politechniką Warszawską" - czytamy dalej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)