HubStyle sprzedało Sare 100% akcji Sales Intelligence za 1,8 mln zł



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - HubStyle zawarł z Sare umowę inwestycyjną oraz umowę sprzedaży akcji, na mocy której sprzedał 100% akcji spółki Sales Intelligence za łączną kwotę 1,8 mln zł, poinformowały spółki. Cena sprzedaży może zostać powiększenia o earn-out, przy spełnieniu dodatkowych warunków, dodano.

"Przejście prawa własności do 100% akcji spółki przejmowanej na rzecz Sare nastąpiło z chwilą zawarcia umowy sprzedaży akcji. Cena sprzedaży została zapłacona w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży może zostać powiększona o 500 tys. zł, gdy wskaźnik finansowy EBITDA spółki przejmowanej wykazany w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 wyniesie co najmniej 800 tys. zł oraz o o 30% faktycznie uzyskanych przez spółkę przejmowaną kwot w ramach dotacji, w przypadku podpisania umowy na uzyskanie dotacji z Narodowym Centrum Badania i Rozwoju w ramach konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR w 2017 r. nabór 5/1.1.1/2017, podano także.

HubStyle podpisał z Sare 13 kwietnia dokument ustalający wstępne warunki transakcji (tzw. term sheet) sprzedaży Sales Intelligence. Wstępna kwota transakcji zakupu akcji Sales Intelligence przez Sare została określona na 1,9 mln zł.

Jednocześnie Sare otrzymało wyłączność negocjacyjną na okres do 30 kwietnia 2018 r., celem wynegocjowania i zawarcia umowy inwestycyjnej. Jednym z warunków ewentualnej inwestycji było satysfakcjonujące zakończenie procesu due diligence spółki Sales Intelligence.

Grupa HubStyle jest właścicielem marki odzieżowej Sugarfree.pl i sklepu internetowego pod tym adresem, oferującego sukienki, głównie polskiej produkcji oraz marek Cardio Bunny, Emente, Kragelman, Freakylicks. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)