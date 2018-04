Akcjonariusze JSW zdecydują 29 maja o niewypłacaniu dywidendy



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 maja.

"Zwyczajne walne zgromadzenie JSW […] po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez radę nadzorczą oceny wniosku zarządu do walnego zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia:

I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w kwocie 2 422 099 997,11 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały.

W marcu br. JSW podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę, zarząd spółki w 2018 r. powinien rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r.

JSW odnotowała 2 538,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 422,1 mln zł wobec 371,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)