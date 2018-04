Premier: obecnie rodzina z osobą niepełnosprawną otrzymuje ok. 3 tys. zł netto (krótka3)

Źródło: PAP

Przed przyjściem rządu PiS rodzina z osobą niepełnosprawną miała ok. 2 tys. zł na rękę, dziś jest to 3 tys. zł; nie liczę tutaj świadczenia z programu "Rodzina 500 Plus" - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Żnina ( kujawsko-pomorskie).