Przedsięwzięcia te będą realizowane w subregionie płockim. To efekt rozstrzygniętego naboru, który jeszcze w 2017 r. ogłosił mazowiecki samorząd. W sumie wpłynęło 478 wniosków, a do dofinansowania wybrano 312 zadań z całego województwa. Wsparcie na ich realizację wyniesie łącznie ponad 30,1 mln zł - poinformował mazowiecki urząd marszałkowski.

Umowy dotyczące dofinansowania przebudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w subregionie płockim na północy Mazowsza podpisali w poniedziałek przedstawiciele tamtejszych gmin i powiatów i marszałek Adam Struzik.

"Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców terenów wiejskich. Przede wszystkim dla rolników, którzy będą mieli łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem" – podkreślił Struzik, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak wynika z informacji mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, największe wsparcie finansowe, po 165 tys. zł, otrzymają: powiat sierpecki - na przebudowę 1,5 km drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, powiat gostyniński - na przebudowę i modernizację 0,7 km drogi powiatowej nr 6906W Czermno – Stary Barcik, a także powiat płocki – na modernizację ponad 0,6 km drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - do granicy województwa.

Wśród samorządów z północnego Mazowsza, do których trafi dofinansowanie na inwestycje drogowe, są też m.in.: miasto i gmina Wyszogród, miasto i gmina Sanniki oraz gminy Gozdowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Szczutowo i Zawidz. (PAP)